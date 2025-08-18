Dua Lipa, 30. yaşını kutladı

DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI 30. YAŞINI KUTLADI

Ünlü sanatçı Dua Lipa, 30. doğum gününü nişanlısı Callum Turner ile birlikte unutulmaz bir partiyle kutladı. Kutlamanın adresi ise lüks bir villa oldu. Dua Lipa, sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla büyük bir ilgi topladı. Gümüş renginde, taşlarla süslenmiş olan cesur bir elbise giyen şarkıcı, bel kısmındaki derin kesimleriyle dikkat çekti. Elbisenin tasarımını en yakın arkadaşı üstlendi. Şıklığını altın sallantılı küpeler, gümüş topuklu ayakkabılar ve uyumlu bilekliklerle pekiştiren Dua, arkadaşlarıyla beraber eğlenceli anlar yaşadı. Doğum günü pastasındaki mumları üflediği anları da takipçileriyle paylaştı.

EĞLENCELİ PAYLAŞIMLAR VE TEKNE TURU

Dua Lipa, paylaşımında esprili bir not ekleyerek “En yakın arkadaşım bana harika bir elbise yaptı… Hepiniz Giuliiii’ye teşekkür edin! Ayrıca bu hızla pasta sayacı tutmam gerekecek.” dedi. Instagram hikayelerinde ise uçakta şampanya ve pasta eşliğinde kutlamaları sürdürdü. Kutlamaların devamında arkadaşlarıyla tekne turuna çıkan şarkıcı, villa jakuzinden muhteşem manzaralı kareler de paylaştı.

NİŞANLISI HAKKINDA HEYECAN VERİCİ SÖYLENTİLER

Bununla beraber, nişanlısı Callum Turner hakkında da dikkat çekici söylentiler var. İngiliz aktörün, yeni James Bond rolü için en güçlü adaylardan biri olduğu iddia ediliyor. Son iddialar, Turner’ın bu rol için sosyal medyada en fazla destek alan isim olduğunu belirtiyor. Callum Turner, birçok hayranı tarafından Fantastik Canavarlar serisinde Eddie Redmayne’in ağabeyi Theseus Scamander karakteriyle hatırlanıyor.