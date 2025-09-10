Dua Lipa, iPhone 17 Pro Aldı!

IPHONE 17 SERİSİ TANITILDI

Dünyanın önde gelen markalarından biri olan Apple, uzun zamandır merakla beklenen iPhone 17 serisini tanıttı. Bu seri, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere toplam dört farklı modeli içeriyor. Apple, Türkiye’de iPhone 17 için ön siparişleri 12 Eylül’de başlatacak ve yeni cihazlar 19 Eylül itibarıyla raflarda yer alacak.

DUA LIPA’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, Apple’ın iPhone 17 Pro Orange modeli ile yaptığı bir paylaşım sayesinde sosyal medyada geniş yankı buldu. Paylaşımlarında sık sık olay yaratan Dua Lipa’nın bu gönderisi de birçok yorum aldı ve dikkatleri yeniden üzerine çekti.

IPHONE 17 TÜRKİYE FİYATLARI AÇIKLANDI

Apple, 12 Eylül’de ön siparişe açtığı yeni iPhone 17 serisinin Türkiye fiyatlarını duyurdu. İşte iPhone 17’nin Türkiye fiyatları:

– iPhone 17 Fiyatları:

– 256 GB: 77.999 TL

– 512 GB: 89.999 TL

– 1 TB: — (Veri mevcut değil)

– iPhone 17 Air Fiyatları:

– 256 GB: 97.999 TL

– 512 GB: 109.999 TL

– 1 TB: 121.999 TL

– iPhone 17 Pro Fiyatları:

– 256 GB: 107.999 TL

– 512 GB: 119.999 TL

– 1 TB: 131.999 TL

– iPhone 17 Pro Max Fiyatları:

– 256 GB: 119.999 TL

– 512 GB: 131.999 TL

– 1 TB: 143.999 TL

– 2 TB: 168.999 TL