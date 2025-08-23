Dua Programı Gazze İçin Yapıldı

DUA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Filistin’e Destek Platformu tarafından “Gazze için ellerimizi semaya kaldırıyoruz” çağrısıyla Fatih Camisi’nde önemli bir dua etkinliği gerçekleştirildi. Camideki yatsı namazının ardından, platform adına konuşma yapan Sezgin Kızılkoca, buradaki topluluğun Gazze’nin yaşlıları, gençleri ve çocukları için dua edeceğini dile getirdi.

FİLİSTİNLİ ALİMLER DUALARI İLE DESTEK VERDİ

Etkinlikte, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevvaf Tekruri ve Fatih Camisi’nin imam hatibi katılımcılarla birlikte dua etti. Programa, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Filistin’e Destek Platformu Başkanı Mehmet Güney ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PROTESTO GÖSTERİSİ YAPILDI

Dua programının ardından, ellerinde Filistin bayrakları tutan kalabalık, cami avlusuna çıkarak İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sloganlarla protesto etti. Bu etkinlik, Türkiye ve İstanbul’daki topluluklar arasında dayanışmayı pekiştiren önemli bir an oldu.