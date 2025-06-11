Duba Koymak Yasal Değil, Cezası Var!

YASAL OLARAK PARK YERİ AYIRMAK MÜMKÜN DEĞİL

Sokak aralarında, evlerin önlerindeki “park yapılmaz” levhaları ya da dubaların keyfi bir şekilde konulması oldukça yaygın bir durum. Türk hukukuna göre, kamu yollarına sandalye, duba gibi nesneler yerleştirerek park yeri ayırmak yasal değil. Bu tür uygulamalar hukuka aykırı sayılıyor ve şikayet edilmesi durumunda cezai yaptırımları bulunuyor.

KAMU KURUMLARI YETKİLİDİR

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Avukat Özlem Şen, kamuya açık alanlar için park yasağı ya da benzeri işaretlemelerin yalnızca il ve ilçe zabıta müdürlükleri ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi tarafından yapılabileceğini belirtiyor.

ÖZEL İŞARETLER YASAL DEĞİL

Özel kişiler ya da kuruluşlar tarafından konulan levhaların ya da dubaların yasal bir dayanağı bulunmadığını ve bu girişimlerin hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Şen, bu durumun vatandaşlar tarafından dikkate alınması gerektiğini ifade ediyor.

ŞİKAYET TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Yasal olmayan uygulamalarla karşılaşan vatandaşların şikayet haklarını kullanabileceğini belirten Şen, başvuru kanallarını şu şekilde sıralıyor: Alo 153’ü arayarak şikayet oluşturmak ve başvuru numarası ile süreci takip etmek, il ve ilçe zabıta müdürlüklerine doğrudan başvuru yapmak, trafik düzeniyle ilgili alanlarda şikayetlerde bulunmak ve şikayetlerin e-Devlet üzerinden CİMER’e iletilmesi.

DELİL SUNMAK ŞART

Şen, şikayetlerin etkili olabilmesi için mutlaka fotoğraf veya video gibi delillerle desteklenmesi gerektiğini belirtiyor. “Başvuruların sonuç verebilmesi için il ve ilçe belirtilerek, görüntü kaydıyla şikayet oluşturulmalı. Delilsiz başvurular genellikle sonuçsuz kalıyor.” diyerek önemli bir uyarıda bulunuyor.

PARA CEZASI UYGULANMASI MÜMKÜN

Yasal olmayan şekilde park yeri ayıran ya da levha koyan bireylere para cezası uygulanabileceği bilgisini veren Şen, “En hızlı çözüm, zabıta müdürlüklerine ihbar etmektir. Bu tür işaretlemeler yasal değil ve ivedilikle kaldırılıyor.” ifadelerini kullanıyor.