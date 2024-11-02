Dubai Çikolatası Çılgınlığına Dikkat Edin: Uyarılar Var

DUBAİ ÇİKOLATASI ÇILGINLIĞI DURDURULMALI

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, Dubai çikolatasıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Ağaoğlu, “Özellikle çocuklarda lüks tüketim çılgınlığına yol açıyor. Çocukları ve gençleri lüks tüketime özendiriyor” ifadelerini kullandı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun da Dubai çikolatasının çocuklar üzerinde olumsuz etki yarattığını ve buna dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. Antep fıstığı, tel kadayıf ve çikolatadan üretilen Dubai çikolatası son zamanlarda büyük bir talep görüyor. Özellikle sosyal medya üzerinden paylaşılan görseller, bu ürüne çocukların ilgisini artırırken, aileler arasında da ürünün temini için bir yarış başlamış durumda.

SAHTE ÜRÜNLERİ ARTAN TALEP BERABERİNDE GETİRDİ

Dubai çikolatasının popülaritesi, piyasada sahtelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Ağaoğlu, büyük firmaların, pastanelerin ve birçok çikolata üretim atölyesinin çocuklara yönelik ürettiği bu ürünlerin fiyatlarının hızla yükseldiğinin altını çizdi. Kilosunun 4 bin liraya kadar ulaştığını belirten Ağaoğlu, “100 gramını 400 liraya varan fiyatlardan satıyorlar” dedi. Bunun çocuklara ve gençlere lüks tüketime teşvik ettiğini açıklayan Ağaoğlu, “Bu çikolata çılgınlığının durdurulması gerekli. Anne ve babalar, çocuklarını bu tüketim çılgınlığından uzak tutmalılar” diye konuştu. Ayrıca, bazı okullarda hatta kantinlerde bu ürünün satıldığına dair iddiaların olduğunu söyleyen Ağaoğlu, bunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirtti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, Dubai çikolatasının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Türkiye’nin Antep fıstığı gibi kaliteli malzemelere sahip olduğunu hatırlatan Ercoşkun, “Tel kadayıf da bize özgü” dedi. Çikolata üretiminde Türkiye’nin değerinin yüksek olduğunu ifade eden Ercoşkun, çocukların bu tür lüks tüketim simgelerine özendirilmesinin toplum sağlığı açısından başka bir sorgulama gerektirdiğini belirtti. Reklamcılar ve çikolata üreticilerinin aşırılıklardan uzak durmaları gerektiğini vurguladı. Tüketici Konfederasyonu ise, çocuklar için uyarılarda bulunarak, Dubai ismine kanmamaları konusunda dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.