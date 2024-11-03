“Dubai Çikolatası Fiyatı 3 Bin TL”

DUBAI ÇİKOLATASI ÖNE ÇIKIYOR

Sosyal medya aracılığıyla hızla popülerleşen Dubai çikolatası, son zamanların en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alıyor. Bu durum, yerli gıda ürünlerine yönelik yoğun bir talep artışına sebep oldu. Çikolatanın üretiminde kullanılan Antep fıstığı ve tahine olan talep yükseldikçe, bu ürünlerin fiyatları da önemli ölçüde artış gösterdi. Eylül ayından itibaren fiyatı artmaya başlayan Antep fıstığı, “yeşil altın” olarak adlandırılmaya başlandı. Ayrıca, fıstık ezmesi de piyasada ciddi bir fiyat artışıyla karşı karşıya kaldı. Uzmanlar, bu durumun yerel üreticiler ve genel piyasa üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler hakkında uyarılarda bulunuyor.

FİYATLAR YÜKSELİYOR

Ağustos ayında tarlada kilosu 150 TL’den satılan Antep fıstığının market raflarındaki fiyatı 3 bin TL’ye kadar ulaştı. İşlenmiş ürünlerde ise bu fiyat, daha da yükselebiliyor. Piyasa uzmanları, son iki ayda fiyatların yüzde 70’e kadar arttığını vurgularken, bazı stokçuların bu artışı öngörerek piyasayı dondurduğunu ifade ediyor. Birçok firma, yeşil Antep fıstığı ve ezmesini stoklayarak fiyatları yükseltip, ürünün erişilebilirliğini kısıtlıyor. Gıda tedarik zincirindeki bu dengesizlik, yerel üreticiler ve tüketiciler için kaygı verici bir durum oluşturuyor. Pek çok pastane ve tatlı üreticisi, artan fiyatlar nedeniyle Antep fıstığını artık kullanamaz hale geldi.

STOKÇULUK VE SONUÇLARI

Sarıyer’de bir pastane sahibi, “Dubai çikolatası modası başladığından beri, Antep fıstığını temin etmekte zorlanıyoruz. Müşterilerimiz kaliteli ürün bekliyor ancak biz maliyetlerin altından kalkamaz hale geldik” diyerek mevcut durumu açıkladı. Fıstık ezmesi üreten bir firma da, stokçular tarafından artan fiyatların devam edeceğini öngörerek, piyasaya daha az ürün sağlandığını belirtiyor. Dubai çikolatasının tarifinin Orta Doğu’dan geldiği biliniyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nde, butik bir çikolata mağazasına ait bu tarifi geliştiren Sarah Hamouda, hamileliği sürecinde farklı lezzetler arayışına girmiştir. Hamouda, bir röportajında çikolatasının yapımında baklavadan esinlendiğini ifade etmiştir.