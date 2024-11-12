Dubai Çikolatası Marka Başvurularında Patlama Yaşadı

DUBAİ ÇİKOLATASI POPÜLERLİĞİ ARTIYOR

Sosyal medyanın etkisiyle hızla popülerleşen Dubai çikolatası, marka başvurularında büyük bir artış meydana getirdi. “Dubai çikolatalı sandviç” ve “Dubai helvası” gibi ürünleri kapsayan toplamda 90’a yakın marka başvurusunda bulunuldu. Bu artan talep, Antep fıstığı fiyatlarının son iki ayda yüzde 30 yükselmesine neden oldu. Milliyet’ten Meltem Güneş’in haberine göre, vatandaşların bu lezzeti satın almak için uzun kuyruklar oluşturduğu Dubai çikolatasına olan ilgi, yatırımcıların da dikkatini çekti. Eylül ayından bu yana Türk Patent ve Marka Kurumu’na özellikle Dubai çikolatasıyla ilgili birçok marka başvurusu yapıldı.

MARKA BAŞVURULARI ÇEŞİTLENİYOR

Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvurular arasında, “1924 Dubai çikolatası” gibi yarım asrın üzerinde geçmişi olan ürünler yer alırken, “Dubai çikolatalı sebastian, Dubai çikolatalı sandviç, Dubai bombası, Dubai çikolatası kurabiyeleri, Dubai çikolatalı dondurma, Dubai çikolatalı waffle” gibi yeni marka isimleri de dikkat çekiyor. Ayrıca, Dubai çikolatası adını taşıyan yeni gıda ürünlerinin de piyasada yer alabileceği anlaşılıyor. Bu bağlamda “Mesiri şifa Dubai macun ve pekmez, Dubai sarması, Dubai dolması, Dubai lokumu, Dubai baklavaları, Dubai helvası, Dubai ezmesi ve Dubai şekeri” markaları da başvurular arasında bulunuyor.

DUBAİ ÇİKOLATASI MODASI FISTIK FİYATLARINI ETKİLİYOR

Dubai çikolatasına olan ilginin artması, bu çikolatanın üretiminde kullanılan ve “yeşil altın” olarak bilinen Antep fıstığına olan talebi de artırdı. Son iki aylık süreçte fıstığın kilogram fiyatı yüzde 25-30 oranında yükseldi. Tatlı üreticileri, geçen hafta Antep fıstığını kilosu ortalama 800-900 liradan temin ederken, bu hafta fiyatların 1300 liraya çıkmasıyla karşı karşıya kaldı. Geçen yıl ortalama 170 bin ton rekolteye ulaşan Antep fıstığının, bu yıl “var yılı” olması sebebiyle rekoltenin 700 bin ton seviyelerinde olması bekleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı hizmet sunan Anne Şehir Merkezi, yeni bir lezzet innovasyonuna imza attı. Eğitmen Şef Gamze Çelik Kalaycı’nın hazırladığı tarif, İzmit’in meşhur pişmaniyesini Dubai çikolatasıyla harmanlayarak yeni bir tat oluşturdu. Şef Çelik’in çalışması, geleneksel pişmaniyeyi modern bir dokunuşla zenginleştirirken, İzmit’in ünlü pişmaniyesine Dubai çikolatasıyla rekabet etme fırsatı sundu.