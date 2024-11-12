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“Dubai Çikolatası, Türkiye’de Hızla Popülerleşti”

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DUYULAN İLGİ ARTIYOR

Sosyal medya aracılığıyla dünya genelinde yayılan Dubai Çikolatası, Türkiye’de de ilgi görmeye devam ediyor. Online alışverişte de keskin bir artış sergileyen bu çikolata çeşidi, Hepsiburada verilerine göre Ekim ayından bu yana kullanıcıların en çok arattığı kelimeler arasında üçüncü sırada yer alıyor. Sosyal medya platformslarında viral hale gelmesi, Türkiye’de büyük bir rağbet görmesine neden oluyor ve pastaneler önünde uzun kuyruklar oluşuyor. E-ticaret platformlarında da hızlı bir şekilde kendine alan açıyor.

SATIŞLARDA ÇARPICI BÜYÜME

Eylül ayında Hepsiburada’da satışa sunulmasının arından, Dubai Çikolatası platform üzerinde güçlü bir satış ivmesi kazanıyor. Ev kategorisinin ardından en çok aranan üç kelime arasında yer almayı başarıyor. Geçen ay ile kıyaslandığında Hepsiburada’daki çikolata kategorisindeki genel satışlar 1,5 kat artarken, Dubai Çikolatası özelinde bu büyüme 5 kat olarak dikkat çekiyor. En yoğun talebin görüldüğü ilk üç şehir ise İstanbul, Ankara ve İzmir.

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