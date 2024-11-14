Dubai Çikolatasının Kalorisi Ve Etkileri *DİYETİSYEN* Şükriye Eral, çikolatanın kalori ve tüketim önerilerini aktardı

DİYETİSYEN ŞÜKRİYE ERAL’DAN DUBAİ ÇİKOLATASI UYARISI

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi’nde görevli Diyetisyen Şükriye Eral, son günlerde popülerleşen 100 gramlık Dubai çikolatasında yaklaşık 500 kalori bulunduğunu belirtiyor. Eral, “Bu kaloriye yakabilmek için ortalama 1 saat civarında yürüyüş, hızlı tempolu spor yapmamız gerekiyor” diyor. Sosyal medya etkisiyle vatandaşların ilgisini çeken Dubai çikolatasının içeriği hakkında bilgi veren Eral, bu çikolatanın antepfıstığı ezmesi, tel kadayıf, çikolata, tahin ve yağ içerdiğini ifade ediyor ve kalorinin 450 ile 500 arasında değiştiğini vurguluyor. Bazı vatandaşlar çikolatanın tadını çok beğenirken, diğerleri ise normal çikolatadan farksız olduğunu dile getiriyor.

Diyetisyen Şükriye Eral, Dubai çikolatasının sindirimi ve kalori yakımı konusunda daha fazla ayrıntı sunuyor. Eral, “100 gram ağırlığındaki 400-500 kalorilik Dubai çikolatasını yakabilmek için ortalama 1 saat civarında yürüyüş, hızlı tempolu spor yapılması gerekiyor” diyor. Ayrıca çikolatanın içeriğine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Eral, son dönemde antepfıstığı ezmesi yerine bezelye kullanımıyla ilgili endişelerini dile getiriyor. Özellikle çocukların fazla tüketiminin zararlı olabileceğine dikkat çeken Eral, velilere bu konuda uyarılarda bulunuyor. “İçerik açısından da katkı maddeleri çok fazla olabiliyor” ifadesini kullanıyor.

POPÜLERLEŞEN ÜRÜNLERDEKİ RİSKLER

Diyetisyen Eral, sosyal medyanın etkisiyle popüler hale gelen Dubai çikolatasının sağlıklı beslenme açısından dikkatli tüketilmesi gereken bir gıda olduğunu belirtiyor. “Dubai çikolatası danışanlarımızın yeme istekleriyle sık sık karşılaştığımız bir besin” diyen Eral, “Genel olarak antepfıstığı ezmesi, tel kadayıf, çikolata, tahin ve yağdan oluşan; ortalama 450-500 kalori olan bu çikolata, diğer baton çikolatalara kıyasla hem daha kalorili hem de pahalı bir ürün” açıklamasında bulunuyor. Son zamanlarda popülerleşmesiyle birlikte taklit ürünlerin artabileceğinin altını çizen Eral, alışveriş yaparken etiket okumanın önemine vurgu yapıyor.

KONTROLÜ ELDE TUTMAK ÖNEMLİ

Çikolatanın içeriği ve yakılması gereken kalori hakkında detaylar veren Diyetisyen Şükriye Eral, “İçerisinde tel kadayıf var, bu bir çeşit karbonhidrat. Aynı zamanda antepfıstığı ezmesi de yağ içeriyor. Özellikle diyabetik hastalar ve çocuklar için dikkatli tüketim gerekiyor” diyor. Çocuklarda kontrolsüz tüketimin ilerleyen yaşlarda sorunlara yol açabileceğini belirten Eral, “Okul kantinlerinde kesinlikle yer almamalı. Aileler de çocuklarıyla birlikte markette alırken içindekilere dikkat etmeliler” ifadelerini kullanıyor. Eral, “Kontrolsüz tüketim uzun vadede kilo alımıyla sonuçlanabilir. 7 bin kalori alımımız olursa bu durum 1 kilo almamıza neden olur” diyerek alışkanlıkların sağlığımız üzerindeki etkisini vurguluyor.