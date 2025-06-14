Dubai’de 67 Katlı Gökdelen Yangın! 3.820 Kişi Tahliye Edildi

DURUMUN CİDDİYETİ

Birleşik Arap Emirlikleri’nin etkileyici şehri Dubai’de panik dolu anlar yaşandı. Dünyanın en yüksek ve modern yapılarından biri olarak gösterilen “Kaplan Kulesi” ya da diğer ismiyle “Marina Pinnacle” adlı 67 katlı gökdeleninde yangın meydana geldi. Yangın, kısa zaman içinde büyüyerek korkutucu bir hal aldı. Dubai Sivil Savunma ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Olay yerine ulaşan ekipler, kara dumanlar arasında kalan binlerce kişiye hızla yardıma koştu. Genel müdahale sonucunda 764 dairede yaşayan toplam 3.820 kişi tahliye edildi.

SALGININ SONUCU

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlatıldı. İlk değerlendirmelere dayalı olarak yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma durumu yaşanmadığı bildirildi.