Dubai’de gelecek var mı?

Dubai'nin kelimenin tam anlamıyla kısa bir süre içerisinde büyük bir değişim yaşadı.

Daha kısa zaman önce bir çöl olan Dubai, şimdi dünyanın en lüks şehirlerinden birisi olarak kabul ediliyor.

Şehrin büyük bir kısmını yabancı expatlar oluşturuyor. Şehirde ekonomi yavaşlasa da asla lüksten ödün verilmiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kenti geçtiğimiz yüzyılda büyük bir değişim gösterdi. 1900’lerin başında adeta bir çöl olan bu kentin nüfusu sadece 10 bin iken, bugün Dubai’de yaşayanların sayısı 2 milyonu geçti. Dünyanın kozmopolit şehirlerinden biri Dubai’yi yılda 8 ila 10 milyon turist ziyaret ediyor.

Expo 2020’ye ev sahipliği yapacak olan kent, sürdürülebilirlik alanında da ön plana çıkıyor. Peki hızla gelişen Dubai nasıl dünyanın en sürdürülebilir kenti olmayı hedefliyor?

‘Sürdürülebilir Şehir’ projesi

Downtown Dubai’den 25 kilometreden az uzaklıkta, birkaç yıl öncesine kadar kurak bir çöl olan bölgede bugün, ‘Sürdürülebilir Şehir (The Sustainable City)’ adlı eko deneysel bir yaşam alanı bulunuyor.

Kentin sürdürülebilir yaşam araştırma merkezi olan See Enstitüsü Müdürü Karim El-Jisr, birçok başarı öyküsü gibi bu projenin de olumlu bir değişim arzusundan doğduğunu anlatıyor: “On yıl önceki küresel krizin ardından ekoloji ve ticaretin bir arada olduğu yeni bir iş modeli geliştirmemiz gerektiğini farkettik ve böylece ‘Sürdürülebilir Şehir’ projesi fikri ortaya çıktı.”

Bu proje kaliteli sürdürülebilir yaşam için uluslararası bir model. Sürdürülebilir Şehir’de yaklaşık 3 bin kişi yaşıyor. Yerleşim merkezi için gerekli enerji ev, park yeri ve işletmelerin çatılarındaki güneş panellerinden karşılanıyor. Burada yaşayan insanlar üretilen enerjiden daha azını harcıyor.

Dubai’de hayata geçen 50 yıllık kalkınma projesi

Dubai 50 yıllık kalkınma projesinde evlerin yüzde 10’unun su, gıda ve enerji açısından kendi kendine yeterli olmasını zorunlu kıldı.

Hükümet sürdürülebilirlik konusunu ciddiye alıyor ve bu alanda yatırımlara devam ediyor.

Örneğin Al Qudra’da yapımına başlanan ve yarısı tamamlanan 500 kilometrelik bir bisiklet yolunun 2022 yılına kadar bitirilmesi planlanıyor.

Sürdürülebilir moda: Plastik atıklar mayoya dönüşüyor

Dubai’de yaratıcı ve sürdürülebilir projeler her yerde. Örneğin tasarımcı Alana Sorokin, mayo markası ‘Joseph and Alexander’da geri dönüştürülmüş okyanus plastikleri kullanıyor.

Sorokin, “Sürdürülebilir moda, gezegenin geleceğinde fark yaratmak için bir anahtar.” diyerek modanın çevre kirliliği ve sürdürülebilirlik ile ilgili mesajların yayılmasında önemli bir rol oynadığını ifade ediyor.

Dubai, Expo 2020’ye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Dubai’de düzenlenecek olan Expo 2020, sürdürülebilirlik ve mobilite konularına odaklanacak.

Hedeflerden biri de atıkların yüzde 85’ini azaltmak, geri dönüştürmek, yeniden kullanılmasını sağlamak ve başka bir amaca yönelik kullanılması amacıyla yeniden işlemek.

See Enstitüsü’ne göre tam olarak ihtiyaç duyulan şey ‘daha fazlası’. Enstitü müdürü El-Jisr Sürdürülebilir Şehir projesine devam edilmesi gerektiğini söylüyor ve “Bin Sürdürülebilir Şehir daha görmediğimiz sürece gezegende bir fark yaratmayacağımızı savunuyoruz.” diyor. El-Jisr ancak bu tür projelerin artmasıyla başarıya ulaşılabileceğini savunuyor.