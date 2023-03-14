Dubai’de kalpler Türkiye için attı

Yüzlerce gönüllüden oluşan ekipler, Türkiye için hazırlanan yardım kolilerini birlikte paketledi. Dubai emiri Muhammed bin Raşid el-Maktum ile veliaht prens Hamdan bin Muhammed bin Raşid El Maktum da gönüllüleri ziyaret ederek Türkiye’ye desteklerini yineledi.

BAE’nin Dubai emirliğinde gerçekleşen yardım kampanyasında içerisinde gıda ve hijyen maddelerinin bulunduğu paketler tek tek hazırlandı. BAE medya ofisi tarafından Dubai’de yaşayan isimler de yardım kampanyasına davet edildi ve BAE medyasına konuştu. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türkiye büyükelçisi Tugay Tunçer ve Dubai başkonsolosu Onur Şaylan da yardım kampanyasının düzenlediği salonda hazır bulundu. Dubai’deki devlet medya ofisinin daveti üzerine kampanyaya katılan ve burada BAE medyasına konuşan yazar Muaz Kalaycı, “Bugün Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarıyla birlikte Türkiye’miz için yardım kolileri hazırladık. Emirlik vatandaşları, Türkiye’nin her daim dostu olduğunu burada bizlere bir kez daha gösterdi. Herkese çok teşekkürler” dedi.

Dubai’deki okullarda eğitim gören öğrenciler de yardım kampanyasına oyuncaklar götürerek katıldı. Ayrıca çocuklar tarafından yazılan yüzlerce geçmiş olsun ve yanınızdayız temalı mesajları içeren notlar da kolilerin içerisine konuldu.

Dubai’de hazırlanan kolilerin Türkiye’nin yardımıyla deprem bölgelerine transfer edileceği belirtildi.