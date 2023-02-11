Dubai’de yaşayan Türkler seferber oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrindeki Türkler ve yabancı milletten insanlar tek yürek oldu.

6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen ve merkez üsttü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan deprem felaketi için Dubai’de yaşayan Türkler ve yabancı milletten vatandaşlar Dubai Türkiye Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen yardım kampanyasına yoğun destek gösterdi.

Günlerce toplanan ayni yardımlar onlarca tırlara yüklenerek yola çıktı. Ülkelerinden kilometrelerce uzakta yaşayan binlerce duyarlı vatandaş, maddi manevi yaptıkları desteklerle Türk halkının acısını paylaşıp deprem bölgesindeki depzemzedelerin acılarını sarmaya çalıştı. “Dubai Türkçe Saatleri”deki öğrenciler de okullarının duvarına yaptıkları resimleri ve yazdıkları mektupları asarak depremden etkilenen arkadaşlarıyla duygularını paylaştı.

Dubai’deki yardım kampanyasına koşan Türk vatandaşları, “Yaşanan bu büyük felaket karşısında Dubai’de yaşayan göçmenler olarak Türkiye’ye başsağlığı diliyor ve acılarınızı paylaşıyoruz.” mesajını gönderdi.

HİLAL ÇAVDAR / MUAZ KALAYCI