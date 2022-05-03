Dubai’de yaşayanlar, bayramı Global Village’de kutluyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en çok bilinen turistik mekanlardan birisi olan Global Village, Ramazan Bayramı’nda yapılan hava-i fişek gösterileriyle adeta bir karnaval alanına döndü.

Bu sezonun sonuna gelen Global Village, 27. sezon için hazırlıklara başlamak üzere kapanıyor. Ramazan Bayramı boyunca açık kalacak olan Global Village’de Türkiye dahil bir çok ülkenin pavilyonları bulunuyor. Bu pavilyonlarda ülkelere has ürünler satılırken bir birinden özel gösteriler, ziyaretçiler için sunuluyor.

Ramazan Bayramı’nı Dubai’de geçirenlere unutulmaz bir bayram yaşatan Global Village, 80 kültürü temsil eden 26 ülke pavilyonu ile ziyaretçilere mükemmel bir deneyim sağlıyor.

Açık havada bulunan fakat klimalar ile soğutulan Majlis of the World, yani “Dünya Meclisi”inde ziyaretçiler için hem yemek servisi yapılıyor hem de çeşitli gösteriler düzenleniyor. Ayrıca Global Village’in klasiklerinden birisi olan sahne şovları da bayramda devam ediyor. Devasa sahnedeki gösteriler, binlerce ziyaretçi için önceden duyurulan saatlerde başlıyor.

Öte yandan otomotiv ve macera tutkunlarına da hitap eden Global Village, “Eid Grand Prize Draw”ı başlattı ve konuklara yepyeni bir Ford Bronco SUV kazanma şansı sundu. 6 Mayıs’a kadar açık kalacak olan Global Village, bir giriş bileti alan tüm ziyaretçilerin araba çekilişine katılmasına olanak tanıyor. Ayrıca “Majlis of the World”de için gelenler iki kat daha fazla şans elde ediyor. Kazanan talihli, 7 Mayıs’taki kapanış gününde açıklanacak.