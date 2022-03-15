Dubai’de yaşayan Türk sanatçıların açtığı sergide birbirinden farklı sanat dallarından bir çok sanat eseri bulunuyor. Serginin organize edilmesini sağlayanlardan Ümit Şule, Dubai’de yoğun bir şekilde resim çalışmalarını sürdürdüğünü ve bir süre sonra “Neden Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki diğer Türk sanatçılarla bir araya gelmeyelim” diye düşündüğünü ve nihayet Dubai’de ilk sergilerini açtıklarını dile getirdi.

Sergiye illüstrasyon eserleri ile katılan Celile Yıldırmaz, Dubai’nin ilham alınacak bir yer olduğunu söyledi. Yıldırmaz, “Sanatçı nereyi görürse oradan ilham alır. Bunun benim de çizgilerime, renklerime yansıdığını düşünüyorum” dedi.

Dubai’deki sergide Türkiye’den esinlenilen eserler de var. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Türk sanatçıların sayısının aslında daha fazla olduğunu söyleyen Ümit Şule, serginin 11 sanatçının eserlerinden oluştuğunu, ilerleyen zamanlarda sayılarının giderek artmasını umduklarını belirtti. Şule, yılda en az 2 kere bu sergilerin tekrarını umduğunu söyledi.

Sergiyi Dubai’de yaşayan gazeteci yazar Muaz Kalaycı da ziyaret etti. Sanatçıların eserlerini inceleyen Kalaycı, Türk sanatçıların Dubai’nin en önemli noktalarından birisinde sergi düzenlemesinden gurur duyduğunu ifade etti. Sergi, 18 Mart’a kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.