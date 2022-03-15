Türkiye’nin soğuk havanın etkisi altına girdiği ve kara teslim olduğu şu günlerde Dubai’de yaşayan Türkler, açık havada yapılan festivale katılarak güneşli havanın tadını çıkardı. Festivalin sunuculuğunu ünlü radyocu “Geveze” yaptı. Çocuklar için özel oyun alanları kurulan etkinlikte açık büfe yemek servis edildi. Türk sanatçı Edin Arslantürk de sahneye çıkarak konuklar için Türkçe şarkılar seslendirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin bir projesi olan “Emirates Loves Türkiye”nin yöneticisi Cihan Özdamar, festivalde söz alarak, katılımcılardan kendilerilerini sosyal medya hesaplarından takip etmesini istedi. Özdamar, “Emirates Loves” olarak 12 farklı ülke için içerikler üretiyoruz. Türkiye’yi de ben temsil ediyorum. Türk İş Konseyi ile birlikte düzenlediğimiz bu etkinlikte sizleri misafir etmekten mutluluk duyuyorum. Emirlikler’de yaşayan topluluklar arasında biz Türkler sayıca az bir topluluğuz. Bu az sayıdaki Türk de farklı emirliklerde yaşadığından bir araya gelmek çok zor. Restoranlarda, marketlerde Türkçe konuşan birilerini gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Yıl içerisinde yapılan pek çok etkinlikte iş planda olduğundan bu sefer işin dışında insanların sosyalleşebileceği bir piknik düzenlemek istedik.” dedi.

Emirates Loves Türkiye ve Türk İş Konseyi’nin düzenlediği etkinliğe katılan gazeteci yazar Muaz Kalaycı ise festivalin bir piknik havasında geçtiğini ve birbirini tanımayan ama aynı ülkede yaşayan gurbetçi vatandaşların birbiriyle tanışma fırsatı yakaladığını kaydetti. Bu tür etkinliklerin kendisi gibi Dubai’de yaşayan insanlar için hasret giderme noktasında çok önemli olduğunu aktaran Kalaycı, çocukların da kendi dilini konuşan çocuklarla bir araya gelip oyunlar oynamasını büyük bir fırsat olarak değerlendirdi.