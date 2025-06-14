Dubaideki Yangın Panik Yarattı.

DUBAI’DE YANGIN PANİĞİ

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yer alan Dubai kentinin Marina bölgesinde bulunan 67 katlı gökdelen, “Kaplan Kulesi” ya da “Marina Pinnacle” olarak adlandırılıyor. Bu binada çıkan yangın, korku dolu anlara sebep oldu. Yangında, toplam 3.820 kişiyi barındıran 764 daireden yaşayanlar hızlıca tahliye edildi. Yangın, cuma günü saat 21.30 sularında gökdelenin üst katlarında ortaya çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı olayda, Dubai Sivil Savunma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahaleye başladı.

TAAHHÜT VE MÜDAHALE

Dubai Medya Ofisi, cumartesi günü saat 02.26’da yaptığı açıklamada, yangına uzman ekiplerin müdahelesinin devam ettiğini bildirdi. Tahliye sürecinin de herhangi bir aksaklık olmadan tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, “764 daireden oluşan 67 katlı binadaki 3.820 kişi, herhangi bir yaralanma yaşanmadan güvenli şekilde tahliye edilmiştir” ifadesi kullanıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının nedeninin henüz belirlenememesi üzerine olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İlk tespitlere göre, yangın sırasında can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.