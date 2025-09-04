Dublör İşten Çıkarıldı, Kıvanç Açıklama Yaptı

MEHMET TAN’IN İŞTEN ÇIKARILMASI

41 yaşındaki ünlü oyuncunun dublörlüğünü üstlenen Mehmet Tan, çekimlerden bir sahnenin kamera arkası görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin hızla yaygınlaşmasının ardından Tan, çalıştığı şirketin kendisini işten çıkardığını duyurdu.

ŞİRKETTEN GELEN HAREKET

Mehmet Tan yaptığı açıklamada, “Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi” sözlerine yer verdi. Bu gelişme, hızla kamuoyunun dikkatini çekerken, gözler ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’a çevrildi.

TATLI TUĞ’DAN AÇIKLAMA

Sessizliğini bozan Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabı üzerinden kapsamlı bir açıklama yayınladı. “Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık.” ifadelerini kullandı.