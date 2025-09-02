Haberler

Dublör Mehmet Tan İşten Çıkarıldı

MEHMET TAN’IN İŞTEN ÇIKARILMA AÇIKLAMASI

Ünlü dublör Mehmet Tan, Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaparken yaşadığı olayı aktardı. Tan, setten paylaştığı kamera arkası görüntülerin ardından işten çıkarıldığını açıkladı. “Paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi” diyen Tan, durumunu sosyal medya üzerinden duyurdu.

KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİN ETKİSİ

Mehmet Tan, dublörlüğünü yaptığı Kıvanç Tatlıtuğ’a ait bir sahnenin sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdığını belirtti. “Kıvanç Tatlıtuğ’un doblörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı” ifadesini kullanan Tan, bu durumun ardından işten çıkarılma sürecinin başlandığını vurguladı.

Tan, yayınladığı videoda “Amacım kesinlikle kimseyi kötü göstermek değildi. Artık dublörlük yapmak istemiyorum” şeklinde konuştu. Bu durumun kendisinde yarattığı hayal kırıklığını ifade eden Tan, kariyerine yön verme kararları aldığını belirtti.

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı Real Betis’e Kıralık Verdi

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e kiralık olarak transfer etti. Amrabat, önceki sezonda 39 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetmişti.
Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Tekirdağ Çorlu'da, alkollü bir sürücü dur ihtarına uymayarak kaçtı, fakat polis tarafından yakalandı. Sürücü, ehliyetini kaybetmenin pişmanlığını yaşayıp, polislere teşekkür etti.

