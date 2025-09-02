Dublör Mehmet Tan İşten Çıkarıldı

MEHMET TAN’IN İŞTEN ÇIKARILMA AÇIKLAMASI

Ünlü dublör Mehmet Tan, Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaparken yaşadığı olayı aktardı. Tan, setten paylaştığı kamera arkası görüntülerin ardından işten çıkarıldığını açıkladı. “Paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi” diyen Tan, durumunu sosyal medya üzerinden duyurdu.

KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİN ETKİSİ

Mehmet Tan, dublörlüğünü yaptığı Kıvanç Tatlıtuğ’a ait bir sahnenin sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdığını belirtti. “Kıvanç Tatlıtuğ’un doblörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı” ifadesini kullanan Tan, bu durumun ardından işten çıkarılma sürecinin başlandığını vurguladı.

Tan, yayınladığı videoda “Amacım kesinlikle kimseyi kötü göstermek değildi. Artık dublörlük yapmak istemiyorum” şeklinde konuştu. Bu durumun kendisinde yarattığı hayal kırıklığını ifade eden Tan, kariyerine yön verme kararları aldığını belirtti.