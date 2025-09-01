Dublör Mehmet Tan, İşten Çıkarıldım Dedi

ÜNLÜ OYUNCUNUN DUBLÖRÜ İŞTEN ÇIKARILDI

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü üstlenen Mehmet Tan, yaptığı açıklamada, “Paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi” ifadelerini kullandı. Tan, geçtiğimiz günlerde setten kamera arkası görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşıp, bu durumun ardından işten çıkarıldığını duyurdu.

KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEME GETİRDİ

Mehmet Tan, paylaştığı yeni video ile beraber, kamera arkası görüntülerini yayımladığı için işteki görevine son verildiğini belirtti. Tan, bu konuda “Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi” şeklinde konuştu.

Tan, açıklamalarına devam ederek, “Amacım kesinlikle kimseyi kötü göstermek değildi. Artık dublörlük yapmak istemiyorum” dedi. Bu durum, Kıvanç Tatlıtuğ’un setindeki atmosferin ve dublörlük mesleğinin zorluklarının gözler önüne serilmesini sağladı.