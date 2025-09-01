Haberler

Dublör Mehmet Tan, İşten Çıkarıldım Dedi

ÜNLÜ OYUNCUNUN DUBLÖRÜ İŞTEN ÇIKARILDI

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü üstlenen Mehmet Tan, yaptığı açıklamada, “Paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi” ifadelerini kullandı. Tan, geçtiğimiz günlerde setten kamera arkası görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşıp, bu durumun ardından işten çıkarıldığını duyurdu.

KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEME GETİRDİ

Mehmet Tan, paylaştığı yeni video ile beraber, kamera arkası görüntülerini yayımladığı için işteki görevine son verildiğini belirtti. Tan, bu konuda “Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi” şeklinde konuştu.

Tan, açıklamalarına devam ederek, “Amacım kesinlikle kimseyi kötü göstermek değildi. Artık dublörlük yapmak istemiyorum” dedi. Bu durum, Kıvanç Tatlıtuğ’un setindeki atmosferin ve dublörlük mesleğinin zorluklarının gözler önüne serilmesini sağladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ın Transferini Duyurdu

Trabzonspor, milli kaleci Uğurcan Çakır’ın Galatasaray'a 33 milyon Euro garanti ve 3 milyon Euro bonus ile transferinde anlaşma sağlandığını duyurdu ve katkıları için teşekkür etti.
Haberler

Adana’da Motosiklet-Otomobil Çarpışması Oldu

Kozan'da bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 15 yaşındaki iki genç yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürdü ve durumları stabil.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.