Duda’dan ABD’ye Nükleer Silah Çağrısı

POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDALAN ABD’NİN NÜKLEER SILAH TAAHHÜDÜNÜ TEKRARLIYOR

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD’nin Polonya’ya nükleer silah yerleştirmesi konusunda yaptığı çağrıyı yineledi. Varşova’daki başkanlık sarayında BBC Editörü Jeremy Bowen’ın sorularını yanıtlarken Duda, ABD’nin nükleer silahlarının Polonya’yı Rusya’ya karşı daha güçlü ve güvenli hale getireceğini belirtti. Polonya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yönetiminde Moskova’nın ülke için güncel bir tehdit oluşturduğuna inanıyor.

DUDANIN ASKERİ GÜÇ ARTIRMA PLANLARI

Başkomutan olan Duda, Polonya ordusunu hızla büyütmek istiyor. Duda, bugünkü Rusya’nın “en az eski Sovyetler Birliği kadar saldırgan” olduğunu düşünüyor ve Moskova’nın “emperyalist hırslarını” kınadığını ifade ediyor. Ancak, ABD’nin nükleer silahlarının Polonya’da konuşlandırılmasının Putin tarafından provokasyon olarak algılanabileceğini de vurguluyor. Duda, bunun “caydırıcı” olacağına inanıyor ve Putin’in 2023’te Rus taktik nükleer silahlarını Belarus’ta konuşlandırma kararına bir yanıt olmasının muhtemel olduğunu belirtiyor. Belarus’un Polonya ve Ukrayna ile sınır komşusu olduğunu hatırlatıyor.

DUDA’NIN NÜKLEER SİLAHLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Jeremy Bowen’a konuşan Duda, “Bugün Ukrayna’ya saldıran, sivilleri öldüren, yerleşim yerlerini bombalayan da aynı Rusya. Ve nükleer silahlarını Rusya’dan çıkarıp Belarus’a yerleştiriyor. Polonya, nükleer silahlara ev sahipliği yapmaya hazır” şeklinde açıklama yapıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransız nükleer silah ‘şemsiyesini’ diğer NATO ülkelerini kapsayacak biçimde genişletme önerisini de destekliyor. Duda, nükleer silahların Polonya’da bulunmasının ne şekilde güvenliği artıracağına dair, “Bizim topraklarımızda bulunan, NATO ya da Amerika’ya ait bütün stratejik altyapılar, ABD’nin ve NATO’nun bu coğrafyayı koruma eğilimini güçlendiriyor” diyerek yanıt veriyor.

SAVUNMA HARCAMALARI VE POLONYA’NIN STRATEJİK HARCAMALARI

Polonya, ulusal gelirinin yaklaşık yüzde 5’ini savunmaya ayırıyor ve bu oran, ABD dahil herhangi bir NATO ülkesinden daha fazla. ABD, Polonya’da şu anda 10 bin askeri ile bulunuyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk, geçen hafta parlamentoda yaptığı konuşmada, “Amerikan jeopolitiğindeki değişikliklerin” Polonya ve Ukrayna’yı daha zor bir duruma soktuğunu belirtmişti. Tusk, Polonya’da savunma harcamalarının artırılması çağrısı yaparken, Polonya’nın “nükleer silahlarla ilgili olanakları” değerlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

RUS VARLIKLARINA EL KONULMASI ÇAĞRISI

Duda, Ukrayna’da 30 günlük acil ateşkes planının Putin tarafından onaylanmamış olmasına da değindi. Duda, ABD Başkanı’nın “Rus tarafını mantıklı davranmaya yöneltecek” bir planı olduğuna inandığını belirtti. Ayrıca, Avrupa bankalarında bulunan ve dondurulan 200 milyar euro değerindeki Rus varlıklarına “el konması” çağrısında bulundu ve bu varlıkların Ukrayna’yı desteklemek üzere kullanılması gerektiğini söyledi.