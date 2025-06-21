Düdam Seminer Günleri Başarıyla Tamamlandı

DÜDAM SEMİNER GÜNLERİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜDAM) tarafından düzenlenen “DÜDAM Seminer Günleri” etkinlik serisinin altıncı oturumu başarıyla tamamlandı. Etkinliğe katılan konuşmacı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Dr. Ozan Yılmaz, “Hastalıkların Teşhisinde Biyosensör Uygulamaları” başlıklı sunumuyla katılımcılara bilgi aktardı.

BİYOSENSÖR TEKNOLOJİLERİNİN AVANTAJLARI VURGULANDI

Dr. Ozan Yılmaz, biyosensör teknolojilerinin temel prensiplerine dair ayrıntılı bilgiler sundu ve bu teknolojilerin hastalıkların erken tanısındaki sağladığı avantajları vurguladı. Sunumunda biyolojik işaretçilerin tespiti ve klinik tanı süreçlerindeki biyosensörlerin potansiyel kullanımlarını ele alan Dr. Yılmaz, moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanındaki güncel gelişmeleri de dile getirdi.

Akademik camia tarafından ilgiyle takip edilen “DÜDAM Seminer Günleri”, bilimsel bilgi paylaşımı ve iş birliklerinin güçlenmesine önemli bir katkı sağladı. Bu tür etkinlikler, bilim dünyasının hızla gelişen alanlarına ışık tutarak katılımcılara yeni perspektifler kazandırıyor.