Düden Çayı’nda Balıklar Yeniden Gözlemlendi

DÜDEN ÇAYI’NIN SULARI TEMİZLENİYOR

Antalya’da 4 yıl önce dökülen kimyasal atıklar nedeniyle ciddi kirliliğe maruz kalan Düden Çayı, yavaş yavaş normalleşmeye başlıyor. Önceki kirlilikle birlikte, bölgedeki birçok canlı yaşamı neredeyse ortadan kayboldu. Ancak, yapılan son dalışlarda nesli tehlike altındaki endemik türlerden siraz balığı (Capoeta antalyensis) yıllar sonra tekrar görüntülendi. Antalya’nın simgelerinden olan Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü kısımda 2021 yılında yaşanan köpüklenme, suyun kilometrelerce boyunca kirlenmesine ve binlerce balığın ölümüne neden oldu. Olayın ardından bilim insanları bölgede araştırmalar yaptı.

4 YIL ARADAN SONRA DALIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Düden Çayı Bilim Kurulu’nun isteği üzerine, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, 4 yıl aradan sonra aynı bölgede dalış yaptı. Dalış sırasında suyun temizlendiğini gören Prof. Dr. Gökoğlu, bölgedeki yaşamın yeniden canlanmaya başladığını belirtti. Kirliliğin yaygın olduğu dönemde bölgede yaşayan nesli tehlike altındaki siraz balığı, yeniden Düden Çayı’nda tespit edildi.

KÖTÜ KOKU GİTTİ

Düden Çayı’ndaki iyileşmeler üzerine değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “2021 yılında su köpürdü ve pis kokuyla birlikte balık ölümleri yaşandı. O dönemde dalış yaptığımızda foseptik kokusunu alıyorduk. Köpürme durdu ama kirlilik devam ediyordu. Antalya Valiliği, Düden Bilim Kurulu’nu oluşturdu. Geçtiğimiz günlerde tekrar dalış yaptık ve suyun durumu bizi sevindirdi” dedi.

BALIKLAR GERİ DÖNDÜ

Kötü kokunun ve görüntülerin ortadan kalktığını söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, “4 yıl önce girdiğimizde Düden’de hiçbir canlı görmemiştik ama son dalışımızda o zaman kaybolan balıklara rastladık. Siraz ve takoz balıkları, bölgenin endemik türleri. 30 metre derinliğe kadar inebilme imkanı bulduk. Köpürme dönemi boyunca su duvarları simsiyah olmuştu, şimdi ise eski haline dönmeye başladı. Tüm bu görüntüler umut verici. Düden, tekrar yaşanabilir bir hale geliyor” ifadelerini kullandı.