Düden Şelalesi, Antalya’nın Doğal Güzelliği

DÜDEN ŞELALESİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Antalya’da sıcaklardan bunalanların seçimi haline gelen Düden Şelalesi, 2025 yılının ilk 8 ayında 605 bin ziyaretçiyi ağırladı. Kent merkezinde sadece 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve “cennetten bir köşe” olarak tanımlanan bu doğal güzellik, yaz mevsiminde serinlemek isteyenlerin vazgeçilmez adresi haline geldi. Yaklaşık 38 metre yüksekten dökülen suyu, gölgeli yürüyüş yolları ve asırlık ağaçları ile ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu dönem içinde yoğun ilgi nedeniyle şelaleye girişlerde zaman zaman uzun kuyruklar meydana gelirken, ziyaretçiler hem serin havada yürüyüş yapıp fotoğraf çekiyor hem de şelalenin alt kısmında bulunan ıslak ve yosunlu mağarada su sesleri eşliğinde keyifli zaman geçiriyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE VAKİT GEÇİRME FIRSATI

Ziyaretçilerden Mahmut Topaloğlu, Düden Şelalesi’nin doğayla iç içe vakit geçirme ve şehirden uzaklaşma imkanı sunduğunu belirtti. Topaloğlu, “Gerçekten çok beğendik. Ülkemizin her şehrinde tarihi ve doğal güzellikler var ama Antalya’daki Düden Şelalesi bambaşka bir yere sahip. Buraya gelince hem doğayla buluşuyorsunuz hem de ruhen bir ferahlık hissediyorsunuz. Biz bu ikinci gelişimizde de çok keyif aldık. Tatil amaçlı gelmiştik, yine fırsat olursa tekrar geleceğiz. Vatandaşlara da tavsiyem, bu tür doğal güzellikleri mutlaka görsünler. Ülkemiz adeta cennetten bir parça, bu zenginliklerin kıymetini bilmeliyiz” dedi.

Ziyaretçilerden Berra Ayça, özellikle yarasa mağarasına vurgu yaparak şelalenin farklı yönlerini anlattı. Ayça, “Mağara ilk başta biraz ürkütücü geldi ama aynı zamanda çok güzeldi. Yarasalara çok yakından şahit olmak heyecan vericiydi. Şelalenin suyu ve çevresi gerçekten çok etkileyici. Hem doğayla iç içesiniz hem de buradaki canlılarla karşılaşabiliyorsunuz. Buranın turistik açıdan çok değerli olduğunu düşünüyorum. Özellikle fotoğraf meraklıları için harika kareler yakalanabilecek bir yer. Ben herkese tavsiye ederim, kesinlikle görülmeli” sözlerini sarf etti.

SICAK HAVADA SERİNLEME NOKTASI

Şelaleyi ilk kez görenlerden Cengiz Balcı, serin havanın önemine değindi. Balcı, “Antalya yazın gerçekten çok sıcak oluyor. Buraya gelince adeta bir başka dünyaya giriyorsunuz. Diyarbakır’dan misafirlerimiz vardı, onlar da şelalenin doğasına hayran kaldılar. Hem suyun serinliği hem de ağaçların gölgesi insanı rahatlatıyor. Genelde deniz tercih edilir ama biz yazın serinlemek için burayı da sık sık tercih ediyoruz. Burası Antalya için Allah’ın bir lütfu, büyük bir nimet” ifadelerini kullandı.