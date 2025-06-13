Düden Şelalesi’nde Tekne Arızası Yaşandı

TEKNENİN MOTOR ARIZASIYLA FALEZLERE YAKLAŞIMI

Antalya’nın Düden Şelalesi önlerinde motor arızası yaşayan özel tekne, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle emniyetli bir alana çekildi. Teknede bulunan 3 kişi sağlıklı bir şekilde kurtarıldı. Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Düden Şelalesi açıklarında gerçekleşti.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Edinilen bilgilere göre, motor arızası nedeniyle falezlere doğru sürüklenen özel tekneye dair ihbar alındı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, falezlere yaklaşan arızalı tekneyi tespit etti. İçinde bulunan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi ve Sahil Güvenlik botu tekneyi güvenli bir şekilde halata alarak Aksu Çayı’na çekti.

KAZA VEYA YARALANMA YAŞANMADI

İntikal süresince, Sahil Güvenlik ekipleri tekneye refakat ederek güvenliği sağladı. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ekiplerin hızlı müdahalesi olası bir facianın önüne geçti.