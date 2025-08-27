Dudu Zan, Ev Bulamıyor, Yardım Bekliyor

GEÇİM SIKINTISI VE YALNIZLIK

Antalya’da yaşam mücadelesi veren Dudu Zan (65), kentsel dönüşüm nedeniyle yaşadığı binanın yıkılacak olmasının zorluklarıyla karşı karşıya. “Oturduğum binayı yıkıma verdiler. Ben de ev bulamadım, bütçem yetmiyor. Binada benden başka kimse kalmadı,” diyen Zan, içinde bulunduğu zor durumu dile getiriyor. Muratpaşa ilçesinde, hem eşi hem de hasta oğluna yıllarca bakım veren Zan, 10 yıl önce bodrum kattaki bir daireye taşındı. Ancak geçim sıkıntısı nedeniyle zor bir dönem geçiren Dudu Zan, önce eşini, ardından da oğlunu kaybetti.

SAĞLIK SORUNLARI VE YARDIM BEKLENTİSİ

İş bulmakta zorlanan Dudu Zan, bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yürümekte güçlük çekiyor. Giderek zorlaşan yaşam standartlarını sürdürmek için hayırseverlerden destek alarak 8 bin lira kira ödedi. “Daha önce evlere ve binalara temizliğe gidiyordum. Ancak hastalığımdan dolayı bacaklarım tutmuyor ve gidemiyorum,” açıklamasında bulunan Zan, geçim sıkıntısının yanı sıra ev arayışında da zorlandığını belirtiyor. “Ev tutacak durumum yok. Mecburen beni çıkaracaklar. Gidecek hiç kimsem yok. Başımı sokabileceğim bir ev için yardım istiyorum” diyerek yardım talep etti.

DESTEK ÇAĞRISI

Dudu Zan’ın durumu üzerine destek bekleyen Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, Dudu Zan’a 10 yıl önce yardım etmeye başladıklarını aktardı. “Dudu teyze ve ailesiyle 10 yıl önce evleri yandığında tanışmıştık. Kendisini buradan çıkaracaklar. Biz de hayırseverlerden kendisine yeni bir düzen kurma konusunda, yüküne omuz vermek adına destek bekliyoruz,” diye vurguladı.