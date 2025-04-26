DÜFAM İklim Değişikliğini Araştırdı

Düzce Üniversitesi Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜFAM), fındık tarımının geleceğini tehdit eden kuraklık ve iklim değişikliği etkilerini bilimsel bir çalışma ile değerlendirdi. “İklim değişikliğinin fındık üretimi üzerine etkileri: Düzce örneği” başlıklı bu çalışma, Dr. Uğur Cantürk’ün liderliğinde, DÜFAM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmail Koç ve DÜFAM Müdürü Doç. Dr. Şemsettin Kulaç’ın katkılarıyla gerçekleştirildi. Araştırmada, küresel iklim değişikliğinin sıcaklık artışı ve yağış düzensizlikleri aracılığıyla fındık tarımı üzerindeki potansiyel etkileri geniş bir şekilde incelendi. Sıcaklık stres indeksine dayanan senaryolar ile, 2100 yılına kadar Düzce’de fındık üretiminin maruz kalabileceği riskler net bir şekilde ortaya kondu.

ÇALIŞMA BULGULARI ÖNEM TAŞIYOR

Araştırmada, Düzce iline ait uzun dönem sıcaklık ve nem verileri kullanılarak günümüzden 2100 yılına kadar geçerli iklim senaryoları oluşturuldu. İncelemeler, özellikle sıcaklık artışı ve yağış düzensizliklerinin fındık tarımındaki olumsuz etkilerini net bir biçimde gösteriyor ve verim ile kalite açısından büyük risklerin bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu çalışma, DÜFAM’ın bölgesel ve ulusal düzeyde sürdürülebilir fındık üretimi için iklim değişikliğine karşı bilimsel temelli stratejiler geliştirme misyonuna önemli bir katkı sağlıyor.

SEMPOZYUMDA SUNULDU

Araştırma sonuçları, üreticiler, karar vericiler ve araştırmacılar için yol gösterici bir nitelik taşırken, Düzce Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Akçakoca Sempozyumu’nda bilimsel bir bildiri olarak paylaşıldı. DÜFAM, misyon ve vizyonu doğrultusunda iklim direnci yüksek fındık tarımının geleceğini şekillendirmek için katma değerli çalışmalarına devam ediyor.