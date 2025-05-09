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DÜFEST 2025 Açılışı Gerçekleşti

DÜFEST 2025 ÖĞRENCİ FESTİVALİ’NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen “DÜFEST 2025 Öğrenci Festivali” açılışı yapıldı. DÜ Konuralp Merkez Yerleşkesi’ndeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan öğrenciler, Ogün Sanlısoy’un şarkılarına eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT EINTEGRASYONU

Bu organizasyon, bilim, kültür ve sanatı bir arada buluşturuyor. Festival süresince sanayi ve sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarının stantları, 5 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. Her akşam gerçekleşecek olan etkinliklerde çeşitli sanatçılar sahne alacak.

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