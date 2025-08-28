Düğerek Mahallesi Tekne Turu Düzenledi

DÜĞEREK MAHALLESİNDEN NEŞELİ BİR TEKNE TURU

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Düğerek Mahallesi, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla 120 kişilik bir tekne turu düzenledi. “Sadece Düğerek” sloganıyla gerçekleştirilen bu etkinlik, davul zurna eşliğinde hayli eğlenceli geçti. Mahalleli, organizasyona katılmak için Düğerek’ten kalkan 5 otobüsle bölgeye ulaştı ve tamamen erkeklerden oluşan grup teknede hem deniz keyfi yaptı hem de oyun havası eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE RENKLİ GÜNLER

Muğla’nın zengin geleneklerinden davul zurna ile dolu olan bu etkinlik, mahallelilere renkli anlar sundu. Katılımcılar bir yandan denize girerek serinlerken, diğer yandan müzik eşliğinde coşkulu anlar yaşadı. Organizasyonun arkasındaki isimlerden Çağlar Dere, bu tür etkinliklerin bir araya gelmek ve birlik olmanın temelini oluşturduğuna dikkat çekti. Dere, “Bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlik için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra da daha kalabalık, daha coşkulu organizasyonlarla tüm mahalleliyi kapsayacak şekilde bu geleneği sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri, düzenlenen bu etkinlikle birleşmenin ve dayanışmanın önemini bir kez daha hissetti. Eğlenceli anların yanı sıra, Düğerek Mahallesi’ndeki bu birliktelik, mahallelinin birbirine daha da kenetlendiklerini gösterdi.