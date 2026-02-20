Düğün Altınları Gümrükte Mahsur Kaldı

dugun-altinlari-gumrukte-mahsur-kaldi

Bir gencin evlilik hazırlığı çerçevesinde Türkiye’den getirdiği yaklaşık 20 bin euro değerindeki düğün altınlarına gümrükte el konuldu. Almanya’nın Düsseldorf Havalimanı’nda gerçekleştirilen kontroller sırasında tespit edilen ziynet eşyası, gencin yasal bildirim yapmaması nedeniyle sorun oluşturdu.

ŞANLIURFA’DAN GETİRİLEN ALTINLAR

Evlilik hazırlığı içinde olduğu belirlenen genç adamın, Şanlıurfa’dan elde ettiği yüksek değerli altınlarla Almanya’ya girişi planladığı ifade edildi. Düsseldorf Havalimanı’nda gümrük noktasından geçmek isteyen yolcu, rutin kontroller esnasında durdurularak incelendi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Gümrük memurları yaptıkları denetimde, beyan edilmeksizin ülkeye sokulmaya çalışılan ziynet eşyalarını ortaya çıkardı. Yetkililer, yasal sınırı aşan ve gümrüğe bildirilmeden getirilen altınlara el koymakla kalmayıp, yolcu hakkında gümrük vergisi ve idari işlemler başlattı. Ayrıca, konunun yargıya taşındığı ve hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.

