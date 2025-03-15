Düğün Çıkışı Cinayet Davası Devam Ediyor

OLAYIN GELİŞİMİ

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde bir düğün sonrasında meydana gelen ve bir kişinin ölümüne yol açan kavga ile ilgili olarak sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıkların müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Olay, 6 Temmuz 2023 tarihinde yaşandı. İddialara göre, düğüne katılan Y.A., A.A., H.A. ve B.Y. ile Ersoy Demirci arasında bir kavga çıktı. Bu kavga sırasında Ersoy Demirci, bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Y.A., A.A., H.A. ve B.Y.’yi gözaltına aldı ve sonrasında tutukladı. Bu süreçte B.Y. tutukluyken, H.A. yargılama sürecinde tahliye edildi. Sanıklar hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava devam etti.

SAVCININ MÜTALASI

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, sanıkların “kasten ölüme neden olma” suçunu işlediğini belirterek, müebbet hapis cezası talep etti. Makdül Ersoy Demirci’nin akrabası H.D. ise, “Mütalaaya katılıyoruz, cezalandırılmalarını talep ediyoruz” dedi.

SANIKLARIN AÇIKLAMALARI

Duruşmada tutuklu sanıklardan Y.A., “Bizi telefonla aradıklarında düğün salonunda Ersoy var mı yok mu diye düşünmedik. Babamızın kavga ettiğini söylediler, ‘gelin, alın’ deyince düğün salonuna doğru gittik. Kim olduğunu bilerek gitmedik. Amacım öldürmek değildi, pişmanım. Tahliyemi istiyorum” dedi. A.A. ise, “Babam, kavga etti diye haber gelince geldik. Ersoy, aracın kaputuna vurunca frene bastım ve o esnada kavga çıktı. Amacım kardeşimi kurtarmaktı, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” dedi.

KAVGANIN AYRIMI

Tutuksuz yargılanan H.A. da, “Kavgayı ayırdım. Olay yerine geldiğimde kavga olmuştu. Benim Ersoy ile bir sorunum yok. Sadece yardım ettim, diğerleri gibi kavgayı izlemedim, suçsuzum” diye konuştu. Y.A.’nin avukatı ise, “Mütalaa, toplanan delillere aykırıdır. A.A.’nın, aracıyla seyir halindeyken Ersoy’u görmesine rağmen ezmediği gerekçesiyle duruşmaya süre talebinde bulundu. Bu aşamada müvekkilimin tahliye edilmesini talep ederiz” dedi.

Mahkeme heyeti, Y.A. ve A.A.’nın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.