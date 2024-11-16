Düğün Davetiyesi Dağıtırken Kaza Geçirdi

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI YARIDA KALDI

Hatay’da düğününe sadece bir hafta kaldığında davetiye dağıtırken bir trafik kazası geçiren Emre Sülgen, yaşadığı bu talihsiz olay sonucunda hayallerini bir yıl ertelemek zorunda kaldı. Kazanın ardından yaklaşık bir ay süren tedavi süreci geçiren damat Sülgen, düğün için aldığı kredileri geri ödemek amacıyla yeniden çalışmaya başladı.

YENİDEN İŞ HAYATINA DÖNÜŞ

Tedavi sürecinin sona ermesinin ardından Emre Sülgen, finansal durumunu düzeltmek için çalışmaya rekabet ediyor. Düğün için yapılan harcamaların düşünülmesi, Sülgen’i hızlı bir şekilde bir iş bulmaya yönlendirdi.