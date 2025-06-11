Düğün Dönüşü Feci Kaza Meydana Geldi

DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA YAŞANDI

Çorum’un Alaca ilçesinde düğün sonrası dönen vatandaşların bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Kaza, Yozgat-Alaca karayolu üzerindeki Koçhisar mevkisinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Adana’da bir düğünden Samsun’a dönüş yapan A.İ. idaresindeki 55 AR 265 plakalı Mercedes marka minibüs, sürücünün direksiyon başında bir anlık uyumasıyla yoldan çıkarak şarampole devrildi.

KAZADA YARALANANLAR

Olayda, sürücünün yanı sıra minibüste bulunan S.A.İ., E.D., K.D. (41), K.D., O.D., S.D. (13), S.R.D. (15), A.D. (45), M.D., R.D., Ş.D. (58), Y.D. (45), G.D., M.D., H.D. ve O.D. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonucunda olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalesini yaptıktan sonra G.D. ve M.D. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer 15 yaralı ise Alaca Devlet Hastanesine nakledildi. Konuyla ilgili olarak yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.