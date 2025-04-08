Düğün Esnasında Evinin Yangınına Tanık Oldu

DÜĞÜNDEKİ MUTLULUK KABUSA DÖNÜŞTÜ

Antalya’da düğün sırasında evleri yanan bir çiftin mutluluğu büyük bir üzüntüye dönüştü. Yabancı uyruklu damat ve gelin, Serik İlçesi’nde yer alan 4 katlı bir apartmanın 1. katında meydana gelen yangın nedeniyle büyük bir şok yaşadı. Saat 21.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, vatandaşların ihbarıyla itfaiye ve polis ekiplerini hızlıca olay mahalline yönlendirdi. İki itfaiye aracının müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı, fakat bir odanın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

DAMAT EVİNE KOŞTU, YANGINDAN SONRA DÜĞÜNE DÖNDÜ

Düğün hazırlıkları sürerken evlerinde yangın çıktığını öğrenen damat, gelin arabasıyla hemen olay yerine gitti. Yangının söndüğünü gördükten sonra, tekrar düğün salonuna geri döndü. Olayın tanıklarından Müslüm Nar, “Karşı apartmandaki yangını fark ettim. İtfaiye ile birlikte demir kapıyı kırmak zorunda kaldık. Pencereyi açtığımızda ev birden alev aldı. Daha sonra itfaiye yangını söndürdü. Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığını duyduk. Damat o sırada kendi düğünündeydi. Kutlamalar başlamıştı ama onlar düğün salonuna gitmeden önce yangın çıktı. O anda evde kimse yoktu. Yangında herhangi bir insanın zarar görmediği ama eşyaların zarar gördüğü ifade edildi. Damat ve gelin, en mutlu günlerinde beklenmedik bir olumsuzluk yaşadı” diye belirtti.