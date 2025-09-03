Düğün Görüntüleri Viral Oldu

GELİNLİK VE DUVAĞA YAPILAN MÜDAHALE

Düğün esnasında kaydedilen görüntülerde, küçük bir çocuğun gelinin duvağını istemeden çekmesi sonucu, gelinin duvağı ve tacının hızla yerinden kopması dikkat çekti. Görüntülerde canı yandığı anlaşılan gelin, bu talihsiz anla birlikte sosyal medyada hızla yayıldı.

YORUMLAR VE GÖRÜŞLER

Gelinin en özel gününde yaşadığı bu olumsuz durum, izleyenlerden farklı tepkiler aldı. Video altında “Gelin çok sabırlıymış” ve “Düğünlere çocuk yasağı gelmeli” gibi yorumlar yapıldı. Bu durum, düğünlerde çocukların varlığı hakkındaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.