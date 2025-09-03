Haberler

Düğün Görüntüleri Viral Oldu

GELİNLİK VE DUVAĞA YAPILAN MÜDAHALE

Düğün esnasında kaydedilen görüntülerde, küçük bir çocuğun gelinin duvağını istemeden çekmesi sonucu, gelinin duvağı ve tacının hızla yerinden kopması dikkat çekti. Görüntülerde canı yandığı anlaşılan gelin, bu talihsiz anla birlikte sosyal medyada hızla yayıldı.

YORUMLAR VE GÖRÜŞLER

Gelinin en özel gününde yaşadığı bu olumsuz durum, izleyenlerden farklı tepkiler aldı. Video altında “Gelin çok sabırlıymış” ve “Düğünlere çocuk yasağı gelmeli” gibi yorumlar yapıldı. Bu durum, düğünlerde çocukların varlığı hakkındaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay Ziyaret Etti

Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'ye Mevlid-i Nebi Haftası'nın teması ve etkinlikleri hakkında bilgi verdi.
Fenerbahçe’nin UEFA Ligi Kadrosu Bekleniyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşaması için kadro belirleme çalışmalarını tamamlamak üzere. Yeni transferler de listeye eklenmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

