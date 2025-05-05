Düğün Halayında Trafik Polisi Katıldı

DÜĞÜN NEDENİYLE KAPANAN YOLDA POLİS HALAYA KATILDI

Düzce’de bir düğün esnasında trafiğe kapanan yolun açılması amacıyla müdahale eden polis, davet üzerine halay çekmeye katıldı. Ağa Mahallesi’ndeki düğün sırasında, bölgeden gelen ihbar üzerine motosikletli trafik polisi olay yerine yönlendirildi.

HALAYA KATILAN TRAFİK POLİSİ

Polis memuru, yolun güvenli bir şekilde yeniden trafiğe açılmasını sağladıktan sonra, düğün sahiplerinin ısrarı üzerine halay etkinliğine katıldı. Düğün anını ölümsüzleştiren cep telefonu görüntülerinde, trafik polisinin kaskıyla halay çektiği anlar kaydedildi.