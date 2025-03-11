Düğün Hazırlığındaki Genç Kız Kazada Öldü

KAZADA BİR GENÇ KIZIN ÖLÜMÜ VE İKİ YARALI

Aksaray’da düğün hazırlığında olan bir genç kızın hayatını kaybettiği ve iki kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası olay yerinden kaçan sürücü, 4 gün sonra jandarmaya teslim oldu ve çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Kaza, 7 Mart tarihinde Aksaray-Ankara karayolunun 15. kilometresinde, Aksaray yönüne doğru seyir halindeki M.D. yönetimindeki 66 DC 611 plakalı Skoda marka otomobilin, önünde giden S.Ş. (23) kontrolündeki 14 BG 661 plakalı araca çarpmasıyla gerçekleşti. Kazada Medine Şahin (20) olay yerinde hayatını kaybederken, nişanlısı S.Ş. ve araçta bulunan A.Ş. (20) yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN SÜRÜCÜNÜN TESLİM OLDUĞU AN

Kaza sonrası kaçan sürücünün kimliği, gün içerisinde belirlendi. M.D. isimli sürücü, gecenin ilerleyen saatlerinde avukatıyla birlikte Aksaray Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu. Jandarma işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen sürücü, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Aksaray’da büyük bir üzüntüye yol açtı.