Düğün Kavgası, Şaşkınlık Yarattı

BEKLENMEDİK KAVGA DÜĞÜNÜ GÖLGELEDİ

Her şeyin yolunda gittiği düşünülen bir düğün, beklenmedik bir tartışmayla gölgede kaldı. Gelin ve damat, düğün sırasında konukların şaşkın bakışları arasında tartışmaya başladı. Kısa bir süre sonra, tartışma büyüyerek damadın gelini tokatlamasıyla fiziksel bir boyut kazandı. Olayın başında çevredekiler durumu anlamaya çalışırken, damadın gelini vurmasıyla ortam tamamen kontrolden çıktı.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Olay anının görüntülerinin sosyal medyaya yansıdığı belirtilirken, yakın akrabalar çiftin arasına girmeye çalıştı. Olayın nasıl başladığı ise henüz netleşmedi. Düğünün devam edip etmediğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuklar, büyük bir şaşkınlık içinde salonu terk etti.