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Düğün Kavgasında 9 Yaralı, 15 Gözaltı

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OLAYIN YERİ VE SEBEBİ

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, bir düğün sırasında meydana gelen bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı ve 15 şüpheli gözaltına alındı. Besni ilçe merkezine bağlı Sayören köyü meydanında gerçekleşen düğünde, henüz tespit edilemeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı.

KAVGA VE YARALILAR

Tartışmanın hızla büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüşmesi sonucu 9 kişi vücutlarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, düğün kalabalığından gelen ihbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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