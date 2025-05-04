Düğün Kavgasında Polis Arada Kaldı

KAVGANIN NEDENİ VE GELİŞİMİ

Aksaray’da bir düğün salonunda, gelin ve damat tarafı arasında başlayan kavga hızla büyüyerek sokağa taştı. Tekmelerin, yumrukların ve kafaların havada uçuştuğu bu olayda, alkolün etkisiyle sinirlenmiş taraflar, kavgaya müdahale eden sivil bir polis memurunu da hedef almayı denedi. Başlangıçta çiftin düğün merasiminde ortaya çıkan tartışma, kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü. Kavga, yaklaşık 50 kişiyle gerçekleşti ve şiddeti giderek arttı.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Kavganın büyümesinin ardından düğün salonu yetkilileri ve vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için müdahale etti fakat çetin bir karşılaşma yaşandı. Kısa süre içinde daha fazla polis ekibi takviye olarak gönderildi. Ancak çabalara rağmen kavgayı kontrol altına almakta zorlanan ekipler, alkol etkisiyle hırslanan tarafları sakinleştirmekte güçlük yaşadı.

Olay sırasında, kavga eden taraflardan birinin yerde darp edilmesi üzerine müdahale eden sivil polis memuru da arbede içerisinde kaldı. Amacı kavgayı ayırmak olan polis memuru, “Polis!” diye bağırarak kendini tanıttı, ancak bazı kişiler onu da taraf olarak görerek saldırmaya çalıştı. Aniden gergin bir atmosfer doğdu ve kargaşa daha da derinleşti. O esnada bazı taraflar memuru hedef alarak, “Görevin değil mi? Babama saldırıyor, ayırsana” diye tepki gösterdi.

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

Polis ekipleri sonunda son çare olarak biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı. Biber gazının kullanılmasıyla taraflar ayrıldı ve polis, kavgayı sona erdirmek için çaba sarf etti. Uzun süre devam eden olay, ekiplerin ayrıştırma işlemiyle son buldu.