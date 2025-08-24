Haberler

Düğün Konvoyu Yolu Kapattı, Ceza Verildi

DÜĞÜN KONVOYU YOLU KAPATTI

İzmir’de, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndaki alt geçitte düğün konvoyu yolu kapattı. Düzenlenen düğün konvoyunda bulunan sürücülerden birine, polis tarafından toplam 2 bin 979 lira idari para cezası kesildi ve adli işlem başlatıldı. Olaya göre, dün saat 19.30 civarında, düğün konvoyu alt geçitte durarak yolu tamamen kapattı. Konvoydaki araçların, iki şeridi birden kapatması diğer sürücülerin tepkisini çekti.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yoldan geçen sürücüler, durumun uygunsuzluğunu cep telefonlarıyla görüntüledi. Tepki gösteren bazı sürücüler, “Böyle eğlence anlayışı mı olur?” dedi. İhbar üzerine, olay yerine giden polis ekipleri, trafiği engelleyen konvoyun en önünde bulunan aracın sürücüsü T.Ş.’yi Hatay Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü. Burada T.Ş.’ye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince toplam 2 bin 979 lira para cezası uygulandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Aynı zamanda, T.Ş. hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan da adli işlem başlatıldı. Savcılık talimatıyla T.Ş., adliyeye sevk edildi. Bu olay, düğün konvoylarının trafiği nasıl etkilediğine dair bir kez daha dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemileri Selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği çerçevesinde İstanbul Boğazı'ndaki Türk donanmasının önemli gemilerini Dolmabahçe'den selamladı.
Haberler

MHP, ‘Canların Türküsü’nü paylaştı sosyal medya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteklediği Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için "Canların Türküsü" adlı bir türkü bestelenip sosyal medyada paylaşıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.