Düğün Konvoyu Yolu Kapattı, Ceza Verildi

DÜĞÜN KONVOYU YOLU KAPATTI

İzmir’de, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndaki alt geçitte düğün konvoyu yolu kapattı. Düzenlenen düğün konvoyunda bulunan sürücülerden birine, polis tarafından toplam 2 bin 979 lira idari para cezası kesildi ve adli işlem başlatıldı. Olaya göre, dün saat 19.30 civarında, düğün konvoyu alt geçitte durarak yolu tamamen kapattı. Konvoydaki araçların, iki şeridi birden kapatması diğer sürücülerin tepkisini çekti.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yoldan geçen sürücüler, durumun uygunsuzluğunu cep telefonlarıyla görüntüledi. Tepki gösteren bazı sürücüler, “Böyle eğlence anlayışı mı olur?” dedi. İhbar üzerine, olay yerine giden polis ekipleri, trafiği engelleyen konvoyun en önünde bulunan aracın sürücüsü T.Ş.’yi Hatay Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü. Burada T.Ş.’ye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince toplam 2 bin 979 lira para cezası uygulandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Aynı zamanda, T.Ş. hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan da adli işlem başlatıldı. Savcılık talimatıyla T.Ş., adliyeye sevk edildi. Bu olay, düğün konvoylarının trafiği nasıl etkilediğine dair bir kez daha dikkat çekti.