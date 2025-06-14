Haberler

Düğün Konvoyunda Gerginlik Yaşandı

GERGİNLİK YAŞANAN DÜĞÜN KONVOYU

Eskişehir’de bir düğün konvoyu sırasında kalabalık bir grup arasında yaşanan gerginlik dikkat çekti. Olay, dün akşam saat 23.40 civarında İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir otelin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, düğün konvoyuna katılan kalabalık grup arasında daha önceden belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıkıyor.

VATANDAŞLAR KAVGA ÇIKMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Tartışmanın yükselmesi ile birlikte bağrışma sesleri civarı inletiyor. Bazı vatandaşlar ise yaşanan gerginliği azaltmak amacıyla kavga çıkmasını önlemeye çabalıyor. Birkaç dakika süren bu hararetli tartışma sonunda olaya karışan taraflar, araçlarına binerek bölgeden ayrılıyor. O anlar anbean kayıt altına alınıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Büyükelçi Ossowski, Göbeklitepe’yi ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski, Şanlıurfa'daki UNESCO Dünya Mirası Göbeklitepe'yi ziyaret ederek, bölgenin tarihi değerine ve savaşların yol açtığı acılara dikkat çekti.
Haberler

Diyarbakır’da Kavurucu Sıcaklık Etkili

Diyarbakır'da hava sıcaklığı 39 dereceye yükselirken, hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıktı. Halk, serinlemek amacıyla gölgelik yerler ve camilere yöneliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yükselebileceği bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.