Düğün Konvoyunda Gerginlik Yaşandı

GERGİNLİK YAŞANAN DÜĞÜN KONVOYU

Eskişehir’de bir düğün konvoyu sırasında kalabalık bir grup arasında yaşanan gerginlik dikkat çekti. Olay, dün akşam saat 23.40 civarında İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir otelin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, düğün konvoyuna katılan kalabalık grup arasında daha önceden belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıkıyor.

VATANDAŞLAR KAVGA ÇIKMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Tartışmanın yükselmesi ile birlikte bağrışma sesleri civarı inletiyor. Bazı vatandaşlar ise yaşanan gerginliği azaltmak amacıyla kavga çıkmasını önlemeye çabalıyor. Birkaç dakika süren bu hararetli tartışma sonunda olaya karışan taraflar, araçlarına binerek bölgeden ayrılıyor. O anlar anbean kayıt altına alınıyor.