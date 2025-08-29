Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açıldı

Olayın Gelişimi

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir düğün konvoyunda, çakarlı bir araçtan havaya ateş açan sürücü, polis tarafından yakalandı. Olay, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Olay anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis Müdahalesi

Düğün konvoyunda yer alan 06 ELS 359 plakalı çakarlı aracın sürücüsü Dağıstan T. (30), camdan çıkardığı kurusıkı tabanca ile havaya defalarca ateş açtı. Durumu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, aracı Alanyurt yolunda durdurmayı başardı. Araçta yapılan arama sonucunda, kurusıkı tabanca ve çakar düzeneği ele geçirildi.

Cezalar ve Önlemler

Sürücüye, çakarlı araç kullanmaktan dolayı 138 bin 172 TL idari para cezası uygulandı. Araç sahibine de, çakar takılmasına izin vermekten aynı miktarda ceza kesildi. Çakar düzeneğine el konulurken, araç 1 ay süreyle trafikten men edildi. Ek olarak, sürücünün ehliyetine de 1 ay süreyle el konuldu. Olay, yerel halk arasında geniş yankı buldu ve güvenlik önemleri hakkında tartışmalara yol açtı.