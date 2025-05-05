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Düğün Konvoyunda İnatlaşan Sürücüler

DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ TEHLİKELİ İNATLAŞMA

Tokat’ta bir düğün konvoyunda yer alan iki sürücünün araçlarını yan yana geçmeye çalışması, trafikte büyük bir tehlike oluşturdu. Gelin ve damadı kutlamak üzere yola çıkan konvoy, sürücülerin inatlaşmasıyla sıradışı bir duruma sahne oldu.

ARAÇLARIN ÇARPİŞMASI VE GÖRÜNTÜLER

İki sürücü, birbirlerini geçmek için yoğun bir çaba sarf etti. Bu sırada araçlardan biri, diğerine hafif bir şekilde çarptı. Tüm bu anlar ise, konvoyda bulunan diğer sürücüler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan bu durum, bölgedeki diğer sürücüleri de endişelendirdi.

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