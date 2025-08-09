Düğün Konvoyunda Tehlikeli Araç Kullanımı

CEZALAR VE TRAFİK KURALLARIYLA İLGİLİ YENİ DURUM

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, düğün konvoyunda tehlikeli bir şekilde araç kullanan H.A. (28) hakkında büyük bir cezai işlem uygulandı. Düğün konvoyunda, emniyet şeridini kullanarak ve makas atarak tehlikeli bir sürüş sergileyen sürücüye toplam 37 bin 211 TL ceza kesildi. Bunun yanı sıra, sürücünün aracı da trafikten men edildi.

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Adapazarı-Karasu Çevreyolu’nda, düğün konvoyunda yaşanan olay sosyal medya platformlarında yayımlandı. Görüntülerin ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, duruma müdahale etmek için hızlı bir şekilde çalışma başlattı. Yapılan detaylı araştırma sonucunda, olayın 8 Ağustos 2025 günü saat 19.30 sıralarında gerçekleştiği belirlendi.

Sürücü H.A. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda çeşitli cezalar uygulandı. Sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak için 18 bin 677 TL, emniyet şeridini ihlal etmek için 9 bin 267 TL ve makas atmak için de yine 9 bin 267 TL olmak üzere toplam 37 bin 211 TL idari para cezası verildi. Ayrıca, H.A.’nın aracı da trafikten men edildi. Bu durum, trafik güvenliğini sağlamak adına önemli bir adım oluşturuyor.