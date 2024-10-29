Düğün Magandası 6 Yaşındaki Çocuğu Vurdu

ÜZÜCÜ OLAYDA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kars’ta gerçekleşen bir düğün salonuna açılan ateş, çevredeki insanları derinden etkiledi. Olay anında, yakınındaki evlerinin önünde oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı, bu talihsiz olay sonucu hayatını kaybetti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Bu üzücü olay, aile ve mahalle sakinleri arasında büyük bir üzüntü yarattı. Muhammet’in kaybı, çevredeki herkesin yüreğinde derin bir acı bıraktı. Olayın ardından güvenlik güçleri, durumu incelemek için harekete geçti. Gelişmeler yakından takip ediliyor.