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Düğün, Önder’in Vefatı Nedeniyle Sade

İSHAK KARA – VAN’DA DÜĞÜN GÜNÜ HÜZÜNLÜ NOTLAR

Van’da düzenlenen bir aşiret düğünü, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatı dolayısıyla, çalgısız ve sade bir şekilde gerçekleştirildi. Gevdan aşireti mensubu olan ve Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan’ın oğlu Fehim Aslan ile eşi Esra, hayatlarını birleştirdi.

ÇALGISIZ DÜĞÜN SÜRECİ

Düğün sırasında, Gevdan Aşireti Reisi Mehmet Aslan, misafirlere hitaben, “Saygıdeğer misafirlerimiz, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili merhum Sırrı Süreyya Önder’in vefatı nedeniyle ‘çalgı’ çalınmayacaktır” sözlerini iletti. Bu anlamlı tören esnasında, Sırrı Süreyya Önder için dualar edildi.

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