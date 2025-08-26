Düğün sahibinin drona para takma girişimi

DÜĞÜNDE DRONA PARA TAKMA MACERASI

Düğün esnasında halay çeken kişilerin üzerine fırlayan bir drone, sahibi tarafından görüntülenirken yaşanan ilginç bir olay dikkat çekti. Düğün sahibi, drona para takma girişiminde bulunduğu sırada eli pervanelere sıkıştı ve bu durum sonrası drone halaydaki davetlilerin üzerine düştü. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

HALAYA GİDEN DRON VE DİKKATSİZLİK

Bursa’da sosyal medya içerik üreten Soner Aydın, memleketi Giresun’da yeğeninin sünnet düğününe katıldı. Düğüne dron operatörü olan bir arkadaşıyla birlikte giden Aydın, ağabeyinden drona para takmasını istedi. Halay sırasında ağabeyi, drona para takmaya çalışırken yanlışlıkla eli pervanelere çarptı. Bu çarpma sonucu drone dengesini kaybedip, halaydaki davetlilere çarparak yere düştü. O anlar hem drone kamerası hem de davetlilerin cep telefonları ile kaydedildi ve sosyal medyada paylaşılırken ilsiz sayılara ulaştı.

SOCIAL MEDYA TARAFINDAN BEĞENİ ALAN ANILAR

Düğün anlarını anlatan Soner Yalçın, “Ağabeyimin oğlunun sünnet düğünü için Giresun’a gittim. Drone operatörü arkadaşımı da yanıma aldım. Ağabeyime drona para takmasını söyledim. Ağabeyim hem halayı bırakmadı hem de para takmaya kalkıştı. O sırada parayı sıkıştıracak yer bulamayınca eli pervanelere çarptı. Drone dengesini kaybederek halaydakilere çarptı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı, drone sağlam. Bu bizim için güzel bir anı oldu. Sosyal medyaya yüklediğimizde video oldukça izlendi. İnsanların tepkileri de güzel.” ifadelerini kullandı. Düğünde yaşanan bu olaydan çıkarılan dersse net: “Düğünlerde drona para takmayın, gidin drone sahibi için para verin.”