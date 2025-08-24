Düğün Salonları Denetim Altında! 3,6 Milyar Kayıt Dışı Gelir

KAYIT DIŞI DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Lüks düğün organizatörleri ve düğün salonları da bu denetimlerden nasibini alıyor. Düğün salonları ve organizasyon hizmeti sunan firmalar üzerine yapılan çalışmalarda, beyan edilen gelirler ile fiilen tahsil edilen tutarlar arasında büyük bir fark tespit edildi. Yılbaşından beri süren hasılat incelemelerinde, ilk aşamada 474 düğün salonunda, toplamda bin 226 fiili denetim gerçekleştirildi.

YAPAY ZEKAYLA İNCELEME SÜRECİ

Denetim süreci yalnızca saha çalışmalarından ibaret olmadı. Düğün organizasyonlarına yönelik toplamda 4 bin 623 mükellef, yapay zeka destekli bir analiz sürecine tabi tutuldu. Bu süreçte, mükelleflerin vergi beyannameleri, işlem hacimleri, banka hareketleri, fatura düzenlemeleri ve sosyal medya aktiviteleri gibi çeşitli veriler kullanılarak ilişkilendirme algoritmaları ve büyük veri analitikleri ile detaylı bir inceleme yapıldı.

DÜĞÜN ORGANİZATÖRLERİNE UYARI

Gelir ve beyan arasındaki en yüksek sapma, lüks düğün hizmeti sunan organizasyon firmalarında tespit edildi. Yaklaşık bin 600 mükellef “riskli” olarak değerlendirildi. Bu riskli mükellefler, izaha davet edilerek gerekli durumları açıklamaları istendi. Elde edilen bulgular, sektördeki kayıt dışılığın boyutunu net bir biçimde gözler önüne serdi. Düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerine yönelik 3,6 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit edilmiş durumda.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiye neden olan sektörleri denetlemeye devam edeceklerini duyurdu. Şimşek, “Vergide adaletin sağlanması, yükümlülüklerini yerine getiren milyonlarca vatandaşımıza karşı sorumluluğumuzdur. Kayıt dışı ekonomiye sıfır toleransla yaklaşıyoruz.” şeklinde konuştu.