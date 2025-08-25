Ekonomi

Düğün Salonları Denetim Altında! 3,6 Milyar Liralık Kayıt Dışı Gelir

KAYIT DIŞI DENETİMLERE DEVAM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda lüks düğün organizatörleri ve düğün salonları da denetimlerin dikkatini çekiyor. Gerçekleştirilen incelemelerde, beyan edilen gelirler ile fiilen tahsil edilen tutarlar arasında önemli farklılıklar gözlemleniyor. Yılbaşından bu yana süren hasılat incelemeleri çerçevesinde, ilk aşamada 474 düğün salonunda, toplamda bin 226 fiili denetim yapılıyor.

YAPAY ZEKAYLA ANALİZ İŞLEMLERİ

Denetimler, yalnızca saha çalışmalarıyla sınırlı kalmadı. Düğün organizasyonlarına yönelik olarak toplam 4 bin 623 mükellef, yapay zeka destekli analiz sürecine tabi tutuldu. Mükelleflerin vergi beyannameleri, işlem hacimleri, banka hareketleri, fatura düzenlemeleri ve sosyal medya faaliyetleri gibi pek çok veri, ilişkilendirme algoritmaları ve büyük veri analitiği ile detaylı bir şekilde incelendi.

Gelir ve beyan arasındaki en yüksek farklılık, lüks düğün hizmeti sunan organizasyon firmalarında gözlemlendi. Yaklaşık bin 600 civarında mükellef, “riskli” olarak sınıflandırıldı. Bu riskli mükellefler, izaha davet edilerek gereken açıklamaları sunmaları için bilgilendirildi. Elde edilen bulgular, sektörlerdeki kayıt dışılığın kapsamını gözler önüne serdi. Düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerine ilişkin olarak 3,6 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit edildi.

SIFIR TOLERANS GÖSTERİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiye neden olan sektörlerde denetimlerin süreceğini vurguladı. Şimşek, “Vergide adaletin sağlanması, yükümlülüklerini yerine getiren milyonlarca vatandaşımıza karşı sorumluluğumuzdur. Kayıt dışı ekonomiye sıfır toleransla yaklaşıyoruz.” diye belirtti.

